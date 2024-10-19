Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina Bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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