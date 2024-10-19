Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi 19.10.2024 | 15:59 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina Bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.