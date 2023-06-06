İran uyruklu 5 şahsın üzerinde kaçak sigara ele geçirildi | Video
Ağrı’da 4’ü kadın olan İran uyruklu olan 5 şahsın üzerinde 3010 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Şüphelilerin, İran'dan kaçak şekilde ülkeye soktukları sigaraları İstanbul'a götürüp satarak karşılığında tekstil ürünleri aldıkları ve İran'da pazarladıkları tespit edildi.
Gerekli soruşturmanın Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü bildirildi.
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