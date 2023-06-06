Video Yaşam İran uyruklu 5 şahsın üzerinde kaçak sigara ele geçirildi | Video
İran uyruklu 5 şahsın üzerinde kaçak sigara ele geçirildi | Video

İran uyruklu 5 şahsın üzerinde kaçak sigara ele geçirildi | Video

06.06.2023 | 08:48

Ağrı’da 4’ü kadın olan İran uyruklu olan 5 şahsın üzerinde 3010 adet kaçak sigara ele geçirildi.

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda İran - İstanbul seferi yapan yolcu otobüsü içerisinde şüpheli hareketler yapan 4'ü kadın olan 5 kişinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda cips paketleri, tuvalet kağıdı, meyve suyu kutularının içi ve kol çantalarının içine gözle görülmeyecek şekilde özel dikim yaparak zulalanmış toplamda 3010 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin, İran'dan kaçak şekilde ülkeye soktukları sigaraları İstanbul'a götürüp satarak karşılığında tekstil ürünleri aldıkları ve İran'da pazarladıkları tespit edildi.

Gerekli soruşturmanın Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü bildirildi.

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