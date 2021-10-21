“İş Bulma” vaadiyle çağırdılar! İşkenceci çeteye operasyon | Video

“İş Bulma” vaadiyle İstanbul’a getirdikleri yabancı uyruklu kadınları günlük kiralık dairelere yerleştiren ve tehdit, baskı, şiddet uygulayarak zorla fuhuş yaptıran bir çete çökertildi. Yabancı uyruklu dokuz kadın çetenin elinden kurtarıldı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beşiktaş ve Şişli'de "İnsan Ticareti" operasyonu düzenledi. Yabancı uyruklu kadınları "İş Bulma" vaadiyle İstanbul'a getirerek tehdit, baskı ve şiddet uygulamak suretiyle günlük kiralık dairelere yerleştiren ve şiddet ile işkence uyguladıkları kadın mağdurlara zorla fuhuş yaptıran bir çete altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyonla çökertildi. 10 çete üyesi yakalandı. 1'i Kenya uyruklu, 8'i Özbekistan uyruklu olmak üzere dokuz mağdur kadın çetenin elinden kurtarıldı.

ÖRGÜTÜN YÖNETİCİ KADROSU TUTUKLANDI

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, altı bin 80 lira nakit para, 102 dolar, 50 euro, kadınlarla para karşılığında birlikte olan kişilerin bilgilerinin not edildiği üç defter ve bir pasaport ele geçirildi. "İnsan Ticareti ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 6'sı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Örgütün lideri İ.Y., örgüt yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.