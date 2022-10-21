İş yerinde uyuyakalınca polis ve itfaiye ekiplerini ayağa kaldırdı | Video

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Bursa’da eşiyle tartışan vatandaş eve hemen gitmek istemediği için iş yerinde bekledi. Uyuya kalan şahıs kalktığında ışıkları ve iş merkezini kapalı görünce itfaiye ve polis ekiplerini ayağa kaldırdı.
"GÖLGELERİ GÖRÜNCE PANİK ATAĞIM TUTTU"
İçeride zor anlar yaşayan E.U.," Eşimle tartıştım. Kalp rahatsızlığım var. Normalde geceleri burada kimseler olmaz. Ben de burada uyuya kalmışım. Uyandığımda bir anda ışıklar gitti. Bir gölge gördüm. Bir anda panikledim. Durumu itfaiye ve polise bildirdim. Buraya nasıl girdiğinizi bile anlamadım" dedi.
"LAMBAYI AÇARSA KARANLIKTAN ÇIKAR"
Alt tarafta manavlık yapan komşusu ise," Arkadaş uyuya kalmış sanırım. Polis ve itfaiye ekiplerini aramış. Halbuki ben buradaydım. Bir şekilde bana ulaşıldı. Bende kapıyı açtım. Yukarısının karanlık olduğunu ifade ettiler. Lambaları açarsa karanlık kalmaz" diye konuştu.