İş yerinde uyuyakalınca polis ve itfaiye ekiplerini ayağa kaldırdı | Video

Bursa’da eşiyle tartışan vatandaş eve hemen gitmek istemediği için iş yerinde bekledi. Uyuya kalan şahıs kalktığında ışıkları ve iş merkezini kapalı görünce itfaiye ve polis ekiplerini ayağa kaldırdı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, E.U. eşiyle yaşadığı tartışmanın stresini üzerinden atmak için işyerinde bekledi. Fakat başına geleceklerden habersiz Uğur, burada uykuya kaldı. Uyandığında ışıkları kapalı gören mağdur adam gölgelerin gezdiğini iddia ederek iş yerinden çıkmak istedi. İşyerinin kitli olduğunu anlayan E.U, durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri genç adamla telefonla irtibata geçti. İtfaiye ekipleri tam güvenlik kapısını kesecekken iş merkezinin etrafında keşif yapan polisler arka kapının açık olduğunu fark etti. İrtibat kurdukları Uğur'u arka kapıya yönlendiren ekipler kan ter içinde kalan adama derin bir nefes aldırdılar.İçeride zor anlar yaşayan E.U.," Eşimle tartıştım. Kalp rahatsızlığım var. Normalde geceleri burada kimseler olmaz. Ben de burada uyuya kalmışım. Uyandığımda bir anda ışıklar gitti. Bir gölge gördüm. Bir anda panikledim. Durumu itfaiye ve polise bildirdim. Buraya nasıl girdiğinizi bile anlamadım" dedi.Alt tarafta manavlık yapan komşusu ise," Arkadaş uyuya kalmış sanırım. Polis ve itfaiye ekiplerini aramış. Halbuki ben buradaydım. Bir şekilde bana ulaşıldı. Bende kapıyı açtım. Yukarısının karanlık olduğunu ifade ettiler. Lambaları açarsa karanlık kalmaz" diye konuştu.