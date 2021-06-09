Video Yaşam Isparta'da trafik kazası sonrası “FETÖ’cüsünüz” sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı

Isparta'da trafik kazası sonrası “FETÖ’cüsünüz” sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı

Isparta'da trafik kazası sonrası “FETÖ’cüsünüz” sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı
09.06.2021 | 09:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Şişli'de 8 katlı binada yangın paniği 05:05
İstanbul Şişli'de 8 katlı binada yangın paniği 09.06.2021 | 08:44
Isparta'da trafik kazası sonrası “FETÖ’cüsünüz” sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı 06:12
Isparta'da trafik kazası sonrası “FETÖ’cüsünüz” sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı 09.06.2021 | 09:03
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş zorbalığı 01:56
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş zorbalığı 09.06.2021 | 08:51
Alevlerin arasından böyle çıktı. Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev topuna döndü | Video 02:37
Alevlerin arasından böyle çıktı. Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev topuna döndü | Video 09.06.2021 | 08:02
Esenyurt'ta dehşete düşüren olay. İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı | Video 03:19
Esenyurt'ta dehşete düşüren olay. İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı | Video 09.06.2021 | 08:02
İstanbul’da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu | Video 02:59
İstanbul’da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu | Video 09.06.2021 | 08:02
TRT EBA TV izle! 9 Haziran Çarşamba DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (9 Haziran Çarşamba) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 09.06.2021 | 06:11
İstanbul'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı | Video 00:44
İstanbul'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı | Video 08.06.2021 | 23:17
Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin | Video 00:13
Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin | Video 08.06.2021 | 21:21
Sağlık Bakanlığı son dakika duyurdu! Uygulanan aşı miktarı... | Video 01:08
Sağlık Bakanlığı son dakika duyurdu! Uygulanan aşı miktarı... | Video 08.06.2021 | 20:10
Nişantaşı’nda sırf başörtülü diye şiddete uğramıştı! Tepkiler peş peşe geldi | Video 02:18
Nişantaşı’nda sırf başörtülü diye şiddete uğramıştı! Tepkiler peş peşe geldi | Video 08.06.2021 | 19:02
Esra Erol 8 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! 'Kocam evli arkadaşımla kaçtı' Esra Erol'da şok yasak aşk açıklaması 22:21
Esra Erol 8 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! 'Kocam evli arkadaşımla kaçtı' Esra Erol'da şok yasak aşk açıklaması 08.06.2021 | 17:18
Müge Anlı canlı yayınında şok 'Kadın ticareti' açıklaması! Müge Anlı: Bir sürü pislik var Ümmügülsüm olayı nedir? 06:53
Müge Anlı canlı yayınında şok 'Kadın ticareti' açıklaması! Müge Anlı: "Bir sürü pislik var" Ümmügülsüm olayı nedir? 08.06.2021 | 16:07
Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı! 01:11
Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı! 08.06.2021 | 15:47
İstanbul Esenyurt'ta otoparktaki otomobilde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi 02:15
İstanbul Esenyurt'ta otoparktaki otomobilde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi 08.06.2021 | 13:11
Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışma anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:37
Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışma anı görüntüleri ortaya çıktı! 08.06.2021 | 14:50
Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy Instagram'da merak edilen soruları cevapladı 01:10
Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy Instagram'da merak edilen soruları cevapladı 08.06.2021 | 14:59
Şanlıurfa'da üniversiteli gencin çukura düşen çocuğun yardımına yetiştiği anlar kamerada 02:47
Şanlıurfa'da üniversiteli gencin çukura düşen çocuğun yardımına yetiştiği anlar kamerada 08.06.2021 | 13:19
Antalya Alanya'da fuhuş operasyonu 2 gözaltı 01:21
Antalya Alanya'da fuhuş operasyonu 2 gözaltı 08.06.2021 | 12:10
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta lüks rezidansın otoparkında korkutan yangın 02:37
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta lüks rezidansın otoparkında korkutan yangın 08.06.2021 | 12:47

Isparta’da kısıtlama saatinde alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil önce trafik lambasına sonra elektrikli araç ile bir işyerinin camına çarparak durabildi. Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan şahsın işyeri sahiplerine yönelik “FETÖ’cüsünüz” diyerek küfür etmesi üzerine ortalık karıştı. Tarafları polis ayırırken gazetecilere de tepki gösteren ve 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye trafik kuralını ihlal etmekten para cezası uygulanıp, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu .İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü ve yolcuya ayrıca kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150' şer TL idari para cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 22.45 sıralarında Fevzi Paşa İlkokulu kavşağında meydana geldi. Muhammed K. idaresindeki 32 GB 854 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik lambası direğine sonra da bir mağazanın önünde bulunan 3 tekerlekli elektrikli araç ile işyerinin camına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine mağazanın sahipleri ve çalışanları da geldi. Sürücü Muhammed K., aracı kaydırdığını belirterek, işyeri sahiplerinden özür diledi.


"FETÖ'cüsünüz" dedi ortalık karıştı
Araçta yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs ise işyeri sahipleriyle tartışarak, "Ölümden dönmüşüz adam paranın derdine düşmüş. İnsana mı çarptık. 2 tane airbag patlamış camınızın derdine düşmüşsünüz. Ayıp size. FETÖ'cüsünüz" dedi. Bunun üzerine işyeri sahipleri Rıdvan isimli yolcunun üzerine yürüdü. Bu sırada polis araya girerek, olayı önlemeye çalıştı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı işyeri sahipleri, "Laflarına dikkat et, baban yaşında insanız. Terbiyesiz. Ekmeğimizin derdinde adamız biz" diyerek tepki gösterdiler.


Sürücü arkadaşı adına özür diledi
Tartışmanın ardından araç sürücüsü Muhammed K., işyeri sahiplerinin yanına gelerek özür diledi. İşyeri sahibinin "FETÖ'cü ne demek?" sözüne karşılık Muhammed K., "Kazayı yapan benim. Haklısınız. Özür dilerim" diye konuştu.


Küfredince arbede yaşandı
Daha sonra aracın yanına giden Rıdvan isimli şahıs ile Muhammed K., tartışma yaşadı. Bu sırada Rıdvan isimli şahıs işyeri sahiplerine küfredince ortalık yine karıştı. Bu sırada taraflar arasında arbede yaşanırken polis araya girerek, tarafları uzaklaştırdı.


Hızlarını alamayıp gazeteciye tepki gösterdiler
Hızını alamayan ikili bu kez kendilerini görüntüleyen muhabirini hedef aldı. Muhammed K., muhabire "Biz bir kaza yaptık, haksızız. Siz bizi neden kameraya alıyorsunuz, bu bir suç" diyerek tepki gösterdi.


Kaza sonrası 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed K.'ya para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Muhammed K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA