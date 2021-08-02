Video Yaşam Isparta'da orman yangını! Son dakika görüntüleri! 40 kilometreyi geçti...

Isparta'da orman yangını! Son dakika görüntüleri! 40 kilometreyi geçti...

Isparta'da orman yangını! Son dakika görüntüleri! 40 kilometreyi geçti...
02.08.2021 | 17:21

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Son dakika haberleri... Isparta'nın Sütçüler ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın hızının 40 kilometreyi geçmesiyle yayılarak devam ediyor! Mehmetçiklerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği Isparta'daki orman yangınından son dakika görüntüleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan ve henüz nedeni bilinmeyen orman yangını, gitgide büyüyor. İki yangın söndürme helikopteri ve bir uçağın yanı sıra, itfaiye araçları, arazözlerle yangın söndürme tanklarının kullandığı çalışmalara askeri personel de destek veriyor. Yangın dolayısıyla Isparta- Antalya karayolu ulaşıma kapatılarak, Ağlasun- Bucak üzerinden geçişlere izin veriliyor. Isparta'dan gıda ve su takviyesi için bölgeye akın eden araçların geçişine de izin verilmiyor. Alevlerin Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, bölgede oturanların tahliye edildiği belirtildi. Bölgede saatte hızı 40 km'yi bulan rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

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