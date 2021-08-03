Video Yaşam Muğla Seydikemer’deki orman yangınlarında son dakika: Kontrol altına alındı

Muğla Seydikemer’deki orman yangınlarında son dakika: Kontrol altına alındı

Muğla Seydikemer’deki orman yangınlarında son dakika: Kontrol altına alındı
03.08.2021 | 08:46

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Son dakika haberleri... Muğla’nın Seydikemer ilçesinde gece yarısı dört ayrı noktada çıkan yangın ekiplerin ve halkın yoğun gayretleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır ve Çökek Mahallelerindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın ihbarı üzerine teyakkuzda olan ekiplerle birlikte halk seferber oldu. Bölgede eli ayağı tutan ne kadar genç varsa alevlerle mücadele için seferber olurken el fenerleri ile ormanda halkın mücadelesi kısa sürede sonuç verdi ve yangınlar kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmalarının devam ettiği Seydikemer'deki yangınlarda halk teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.

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