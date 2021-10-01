Video Yaşam İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü kazası: 4 yaralı
İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü kazası: 4 yaralı

İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü kazası: 4 yaralı

01.10.2021 | 08:35

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İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği İETT otobüsü, kayarak yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otobüse saplandığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, D-100 karayolu Avcılar yan yolda bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Boğazköy-Bakırköy seferini yapan Talat Şen yönetimindeki 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü yan yolda ilerlediği sırada sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı. Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar güçlükle otobüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 1'i kadın 4 kişi ilk müdahale sonrası, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Otobüs şoförü Talat Şen, kazayla ilgili, "Yağışın da etkisi ile toparlayamadım. Araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tek tesellimiz ölen kimse olmaması" dedi.

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