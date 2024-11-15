Video Yaşam İstanbul Esenyurt’ta bir adam ile kadın kavgası kamerada
İstanbul Esenyurt’ta bir adam ile kadın kavgası kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir adam ile kadın kavgası kamerada

15.11.2024 | 14:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İlaçlama kurbanı Altay Toprak bebeğe acı veda: Oğlumu öldürdüler 04:52
İlaçlama kurbanı Altay Toprak bebeğe acı veda: “Oğlumu öldürdüler” 15.11.2024 | 14:40
Kim Milyoner Olmak İster? 15 Kasım 2024, Cuma Fragmanı yayınlandı izle! 00:29
Kim Milyoner Olmak İster? 15 Kasım 2024, Cuma Fragmanı yayınlandı izle! 15.11.2024 | 14:34
Kocaeli’de 16 yıl cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı 00:06
Kocaeli'de 16 yıl cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı 15.11.2024 | 14:30
İstanbul Esenyurt’ta bir adam ile kadın kavgası kamerada 00:53
İstanbul Esenyurt’ta bir adam ile kadın kavgası kamerada 15.11.2024 | 14:22
İstanbul’da fuhuş yapılan masaj salonlarına baskın anı kamerada! 38 gözaltı, 85 kadın kurtarıldı 02:33
İstanbul'da fuhuş yapılan masaj salonlarına baskın anı kamerada! 38 gözaltı, 85 kadın kurtarıldı 15.11.2024 | 14:19
KGYS kameralarına yansıyan kazalar: Dikkatsizlik can yakıyor 00:36
KGYS kameralarına yansıyan kazalar: Dikkatsizlik can yakıyor 15.11.2024 | 14:09
İsrail Başkonsolosluğu’nun yakınında havaya ateş açmıştı: Pompalı tüfekle yakalandı! 00:29
İsrail Başkonsolosluğu’nun yakınında havaya ateş açmıştı: Pompalı tüfekle yakalandı! 15.11.2024 | 14:05
Rize’de 4,7 büyüklüğündeki deprem anı kamerada 00:46
Rize'de 4,7 büyüklüğündeki deprem anı kamerada 15.11.2024 | 12:47
Esenyurt’ta sağlık malzemeleri üreten fabrikada yangın 03:02
Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten fabrikada yangın 15.11.2024 | 11:43
Malatya depremi Şanlıurfa’da da hissedildi 00:54
Malatya depremi Şanlıurfa'da da hissedildi 15.11.2024 | 11:38
SON DAKİKA | Malatya’nın 4.9 büyüklüğündeki deprem! Sarsıntı kamerada... 00:37
SON DAKİKA | Malatya’nın 4.9 büyüklüğündeki deprem! Sarsıntı kamerada... 15.11.2024 | 11:37
Sigara kaçakçılarına baskın: 5 gözaltı… 01:16
Sigara kaçakçılarına baskın: 5 gözaltı… 15.11.2024 | 11:21
İstanbul’da fuhuş yapılan masaj salonuna baskın anı kamerada: 85 kadın kurtarıldı, 38 gözaltı! 03:10
İstanbul'da fuhuş yapılan masaj salonuna baskın anı kamerada: 85 kadın kurtarıldı, 38 gözaltı! 15.11.2024 | 10:58
Denizli’de müstakil evde yangın: Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı 01:12
Denizli'de müstakil evde yangın: Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı 15.11.2024 | 10:17
Avcılar’da bir saldırgan sokakta yürüyen çocuğa arkadan yumruk atıp böyle kaçtı 00:59
Avcılar’da bir saldırgan sokakta yürüyen çocuğa arkadan yumruk atıp böyle kaçtı 15.11.2024 | 10:16
Hatay’da 5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu 00:40
Hatay'da 5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu 15.11.2024 | 09:41
Tekirdağ’da sokak ortasında bastonlu dayak kamerada! 00:19
Tekirdağ'da sokak ortasında bastonlu dayak kamerada! 15.11.2024 | 09:24
İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde pompalı tüfekle havaya ateş edildi! 05:05
İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde pompalı tüfekle havaya ateş edildi! 15.11.2024 | 08:33
Ankara’da Jandarma ekiplerine ateş edip kaçan şahıs vurularak yakalandı 01:12
Ankara'da Jandarma ekiplerine ateş edip kaçan şahıs vurularak yakalandı 15.11.2024 | 08:24
Adana’da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı 00:55
Adana’da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı 15.11.2024 | 08:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA