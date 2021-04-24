Video Yaşam İstanbul Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı

İstanbul Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı

İstanbul Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
24.04.2021 | 14:26

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İstanbul Fatih Balat'ta silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ve bina zarar gördü.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Fatih Balat'ta bulunan Çınçınlıçeşme Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki silahlı grup karşı karşıya geldi. Silahlarını çeken taraflar dakikalarca çatıştı. Silahlı çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken büyük korku yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Çok sayıda araç ve binaya kurşun isabet ettiği belirlendi.

"ÇOK SİLAH SESİ DUYDUK PENCEREYE ÇIKAMADIK KORKUDAN"

Yaşanan çatışmayı anlatan esnaf Kamil Taşdelen, "Geçen sene de aynısı oldu. Dün burada 10 tane araca zarar verdiler. Daha 1 ay oldu aracı alalı, üzerinde 12 yerinde kurşun var" diye konuştu. Taşdelen, "Biz içerideydik bu araç bize siper oldu. Cana bir şey olmadı malla kurtardık. Bütün mahalleli tedirgin. Savaş alanı gibi çoluk çocuk siper alıyor yerlere yatıyor" dedi.

Ahmet Uysal ise aracındaki kurşun izlerini göstererek, " İki grup var burada bizi devamlı rahatsız ediyorlar. Kalabalık bir gruptu, çok silah sesi duyduk pencereye çıkamadık korkudan. Bir sürü araca zarar geldi" şeklinde konuştu.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çatışmaya giren gruptan biri siyah aracın arkasında durarak ateş ediyor. Bir süre ateş eden kişi daha sonra kaçtığı görülürken, polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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