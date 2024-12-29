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İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru gorilin rehabilitasyon süreci devam ediyor | Video

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru gorilin rehabilitasyon süreci devam ediyor | Video

29.12.2024 | 12:23

İstanbul Havalimanı’nda Nijerya’dan Bangkok’a gönderilen bir kargoda ele geçirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru gorilin bakım ve rehabilitasyonu devam ediyor.

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Erkek goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerince Bakanlıktan izinli bir hayvanat bahçesinde, kendisi için özel olarak hazırlanan bir alanda steril bir ortamda koruma altında tutuluyor. Bakıcıları ve görevli veterinerler, yavru ile bir bebek gibi yakından ilgileniyor, beslenmesine ayrı bir özen gösteriyor. Yavru goril, bu bakım sayesinde ele geçirildiğinden bu yana 1 kilo alarak 10 kilograma ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yavru gorilin bakım ve rehabilitasyon süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda, Nijerya'dan Bangkok'a transit olarak gönderilmek istenen kargonun kontrol edilmesi sonucu yavru gorilin tespit edildiğini hatırlatan Ulu, kargo evraklarının incelenmesi neticesinde, söz konusu hayvan için "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITES) uyarınca herhangi bir belge düzenlenmediğinin tespit edildiğini anlattı. Bunun üzerine olay yerine intikal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü CITES ekiplerince hayvana el konulduğunu vurgulayan Ulu, şu bilgileri aktardı:

"Yaklaşık 5 aylık olduğu düşünülen yavru goril, Bakanlığımızdan izin almış bir hayvanat bahçesinde özel olarak kendisi için yaptırılmış bir alanda steril bir ortamda muhafaza ediliyor. Sağlık durumu şu an için oldukça iyi ancak uzun ve sağlıksız bir yolculuktan sonra yorgun düşmesinden dolayı rehabilitasyon, bakım ve beslenme çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Doğal yaşam alanı Afrika ekvatoryası, yağmur ormanları olduğu ve ülkemiz ekosistemine alışık olmadığı için bağışıklık sisteminin bozulmaması açısından yanına kimse alınmamakta ve özel olarak korunmaktadır. Sadece kendisiyle bakıcısı ve sorumlu veterinerler ilgilenmektedir."

Yavru gorilin bakımıyla ilgili bundan sonraki süreçte izlenecek yola ilişkin de bilgi veren Ulu, "Önceliğimiz minik gorilimizin yaşamına devam etmesidir. Süreç Bakanlığımız adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Ulu, olayla ilgili hem CITES sekretaryasına hem de konunun muhatabı olan ilgili ülkelere bilgi verildiğini vurgulayarak "Hayvanın genel durumu ve süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir" dedi.

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