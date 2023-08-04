İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 27 milyon lira olan kaçak ilaç ele geçirildi | Video
İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 27 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi.
Valizlerin içerisinde kanser tedavisinde kullanılan, organ yetmezliğini engellemeye yönelik olduğu belirlenen, bağımlılık yapan ve kötüye kullanma ihtimali yüksek olan, reçete olmadan temin edilemeyen ve şiddetli yan etkilere olanlar gibi farklı türde ilaçlar olduğu anlaşıldı. İlaçların 3 şüpheliye ait olduğu ve organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Toplam 307 kutu tıbbi ilaç ele geçirilirken, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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