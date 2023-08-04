İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 27 milyon lira olan kaçak ilaç ele geçirildi | Video 04.08.2023 | 11:06 İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 27 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri yabancı uyruklu 3 şahsı takibe aldı. Türkiye'ye giriş yaparken şüphelilerden birinin pasaport işlemleri sırasında sorun yaşadığını fark eden ekipler, şahsın tedirgin bir şekilde beraberindeki valizleri yanındaki şahıslara verdiğini tespit etti. Diğer iki şüpheli ekiplerce takibe alındı. İki şahsın Türkiye'ye giriş yapmak üzere yolcu salonunun çıkışına hareket etmesi üzerine ekiplerce müdahale edildi. Önce X-ray taramasından geçirilen valizlerin açılması ile yapılan detaylı aramada çok sayıda tıbbi ilaç bulundu.Valizlerin içerisinde kanser tedavisinde kullanılan, organ yetmezliğini engellemeye yönelik olduğu belirlenen, bağımlılık yapan ve kötüye kullanma ihtimali yüksek olan, reçete olmadan temin edilemeyen ve şiddetli yan etkilere olanlar gibi farklı türde ilaçlar olduğu anlaşıldı. İlaçların 3 şüpheliye ait olduğu ve organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Toplam 307 kutu tıbbi ilaç ele geçirilirken, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.