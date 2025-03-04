İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para operasyonu: 24 gözaltı | Video 04.03.2025 | 11:21 İstanbul merkezli 8 ilde yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken 2 milyar liralık işlem yapıldığı tespit edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis ve kara para soruşturması kapsamında şüphelilerin yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Çalışmaların devamında suç örgütü lideri ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında 2 milyar lira civarında işlem hacimlerinin olduğu, bu tutarların büyük bir kısmının yurt dışında bulunan kripto hesaplara aktarıldığı, bir kısmının ise mal varlığı edinilmek suretiyle aklandığı belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

'MAL VARLIKLARINA EL KONULDU'

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 65 bin lira nakit para, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilere ait 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ile Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon lira tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu.