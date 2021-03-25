İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar! Alev alev böyle yandı

İstanbul Ümraniye'de park halinde olan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Patlamaların da yaşandığı yangında, alevler ve yoğun duman yan binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde olan otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine otomobil alev topuna döndü. Yanan otomobilin hemen yanındaki başka bir otomobil vatandaşlar tarafından çekilerek yanmaktan son anda kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler otomobilin tamamını sararken, zaman zaman patlamalar yaşandı. Alevler ve yoğun duman, otomobilin hemen yanındaki binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar kendileri dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler binanın dış cephesine su sıkarak soğutma çalışması yaptı. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.



"PATLAMA SESİYLE ALEVLER YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Görgü tanığı Umut Yiğitoğlu, "Patlama sesini duyduktan sonra alevler yükselmeye başladı. Komşulara seslendik. Hemen yanında bir otomobil vardı hemen onu çektik. Alevler yan binaya kadar yükseldi. Binadakilere söyledik dışarı çıktı. İtfaiye geldi, söndürdü" dedi. Otomobil sahibi Mustafa Bektaş ise "İşten geldiğinde arabam kül olmuştu, her şey bitmişti. Cumartesi günü park etmiştim. Neden yangın çıktı, neden yandı hiç bilmiyorum" diye konuştu.

