Video Yaşam İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video
İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video

İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video

10.06.2024 | 16:09

İstanbul'un Silivri ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısı katında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Silivri Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 7 katlı binanın katı katında öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çatı kadından alevler yükseldi. Yangının çıkmasının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar meydana geldi.
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