İstanbul'da 9 milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi | Video

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, içinde botoks ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 100 bin ürün ele geçirildi. İki ayrı ilçede piyasa değeri 9 milyon lirayı bulan ilaç operasyonunda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
POLİSİN BASKINI SIRASINDA DA MAKİNENİN ÜRETİME DEVAM ETMESİ GÖZE ÇARPTI
Operasyonda, imalathanedeki bir makinenin baskın sırasında çalışır durumda olması ve üretime devam etmesi dikkat çekti.
İlaçlara el konulurken, yakalanan şüphelilere "5607 SKM" çerçevesinde 'emtia kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.