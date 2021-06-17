İstanbul'da alıştıkları fabrikanın yandığını gören işçiler gözyaşlarına boğuldu

İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada gündüz vardiyasında çalışan işçiler, sabah saatlerinde fabrikaya geldi. İşçiler, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını birbirlerine sarılarak yaşlı gözlerle izledi.

İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi üzerindeki kağıt ve ambalaj üretimi yapan fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının tüm fabrikayı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. 5 bin metrekarelik alana kurulu fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.



Fabrikada çalışan ve yangından habersiz olan gündüz vardiyası işçileri, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı.



"BURADAN EKMEK YİYEN 100'E YAKIN ÇALIŞAN VAR"

Fabrikada çalışan işçilerden Şahin Civelek, "Büyük bir felaket oldu. Şükürler olsun, can kaybımız yok. Sadece mal kaybı yaşandı ama pandemi şartlarında zor bir durum oldu. Hepimize geçmiş olsun. İtfaiye ekipleri, geceden beri yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Şu anda kontrol altına alındı. Böyle bir işletmenin bu duruma gelmesi üzücü. Buradan ekmek yiyen 100'e yakın çalışan var" dedi.



"KENDİ FABRİKAMIZ GİBİ GÖRÜYORDUK"

Gece vardiyasında çalışan işçilerden Mete Civelek ise "Hayret ve dehşetle izledik. Büyük bir şok yaşadık. Kendi fabrikamız gibi görüyorduk. Bu yüzden üzüntümüz büyük oldu. Çalışmalara nispeten yardımcı olmaya çalıştık. İçeriden bilgisayar gibi malzemeleri kurtarmaya çalıştık. Zor bir gece geçirdik, hala buradayız. Allah, herkesin canını ve malını korusun" diye konuştu.