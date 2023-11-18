İstanbul'da beklenen yağış başladı | Video 18.11.2023 | 08:48 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonu için uyarısını verdiği yağış İstanbul'da sabah sabah saatlerinde etkili oldu. Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan vatandaşların yağışa yakalandığı anlar görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış sabahın erken saatlerinde yağmaya başladı. Taksim İstiklal Caddesi'nde yağışa yakalanan vatandaşların şemsiye ve montlarıyla korunmaya çalıştığı ve koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışın günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.