İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk jetski ile kurtarıldı
İstanbul Arnavutköy'de yüksek dalga boyuna aldırış etmeden denize giren bir çocuk kısa süre sonra dalgalarla boğuşmaya başladı. Çocuğun su yuttuğunu fark eden vatandaşlar cankurtaran ekiplerine haber verdi. Cankurtaranlar jetski yardımıyla çocuğa ulaşarak sahile çıkarttı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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