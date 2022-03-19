İstanbul’da çifte “Organ Ticareti” operasyonu! 20 bin Dolara çifte böbrek satışına suçüstü

İstanbul’da toplamda 20 bin Dolar karşılığında böbreklerini satan 1’i Kazakistan, 1’i Suriye uyruklu iki kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da çifte "Organ Ticareti" operasyonu düzenledi. Özel bir hastaneye 14 yıllık arkadaş olduklarını beyan ederek "Böbrek Nakli" için başvuruda bulunan Suriye uyruklu iki kişinin belgelerinin sahte olduğu tespit edildi. İki kişinin birbirlerini tanımadıkları, sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir "Aracı" vasıtasıyla tanıştıkları, sahte evrakların yine "Aracı" kişi tarafından düzenlendiği belirlendi. Polislerin tespitlerine göre "Aracı" olan kişiye bin 500 Dolar ödeme yapıldı. Diğer kişi ise böbrek için 10 bin Dolar ödeme yaptı. Böbrek alıcısı olan Suriye uyruklu F.M., böbrek vericisi Suriye uyruklu A.B. ve Ürdün uyruklu "Aracı" M.A.A.H. yakalanarak gözaltına alındı. "Aracı" tutuklandı. Diğer iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"DAYI -YEĞEN" OLARAK TANITTILAR

İstanbul Polisi; Rusya uyruklu bir kişinin de yine "Böbrek Nakli" olmak üzere İstanbul'a geldiğini tespit etti. Bir ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; söz konusu kişinin özel bir hastaneye başvuru yaptığı saptandı. Bu defa tarafların kendilerini söz konusu hastaneye "Dayı" ve "Yeğen" olarak beyan ettikleri belirlendi. Sahte evraklarla özel hastaneye başvuru yapan iki kişinin herhangi bir akrabalık bağlarının bulunmadığı tespit edildi. Böbrek alıcısı olan Rusya uyruklu J.B. ile böbrek vericisi olan Kazakistan uyruklu M.B.'nin de 10 bin Dolar karşılığında anlaştıkları ve ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Sahte evrakları hazırlayan Ukrayna uyruklu "Aracı" kişiye ise üç bin Dolar ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Üç kişi de gözaltına alındı ve tutuklandı.