İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı | Video

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İstanbul’da yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ’a yönelik 5 ilçede 13 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin 3’nün gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul'da yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 13 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin 3'nün gözaltına alındığı belirtildi.