Video Yaşam İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video

İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video

16.05.2022 | 10:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi | Video 02:51
Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi | Video 16.05.2022 | 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 13:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 16.05.2022 | 10:23
Beylikdüzü’nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video 00:40
Beylikdüzü'nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video 16.05.2022 | 10:44
Müge Anlı’da kan donduran cinayet itirafı! Uğur Kahraman’ın katili eski kayınpederi çıktı! | Video 10:59
Müge Anlı’da kan donduran cinayet itirafı! Uğur Kahraman'ın katili eski kayınpederi çıktı! | Video 16.05.2022 | 10:35
74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video 05:21
74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video 16.05.2022 | 10:10
Pendik’te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 01:29
Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 16.05.2022 | 10:15
Bursa’da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular | Video 00:27
Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular | Video 16.05.2022 | 10:09
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video 01:09
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video 16.05.2022 | 10:03
Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video 01:05
Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video 16.05.2022 | 09:59
Çantacı Beril yakalandı, pişkinliği pes dedirtti | Video 00:26
Çantacı Beril yakalandı, pişkinliği pes dedirtti | Video 16.05.2022 | 09:35
İzmir’de 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı | Video 00:50
İzmir'de 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı | Video 16.05.2022 | 09:59
Pendik’te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 01:29
Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 16.05.2022 | 09:35
İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video 03:40
İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video 16.05.2022 | 09:45
Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video 03:50
Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video 16.05.2022 | 09:29
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:25
Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video 03:50
Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video 16.05.2022 | 09:25
Samsun’da otomobil metrelerce takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı | Video 00:31
Samsun'da otomobil metrelerce takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı | Video 16.05.2022 | 09:09
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:09
Tunceli’de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi | Video 03:18
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi | Video 16.05.2022 | 08:53
Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video 00:29
Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video 16.05.2022 | 08:55

İstanbul’da Gayrettepe Kumar Masası ekiplerince düzenlenen operasyonda 3’ü kadın 9 kişilik fuhuş çetesi çökertilirken, çetenin fuhuş yaptırdığı 5 trans birey de kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gayrettepe Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul genelinde faaliyet yürüten bir fuhuş çetesi ile ilgili bilgi aldı.

Alınan bilginin ardından iki ay süren takip çalışması yürütüldü. Yapılan çalışmada, 3'ü kadın 9 kişilik bir çeteye ulaşıldı. Çete üyelerinin yakalanması için 9 Mayıs günü saat 22.30'da Beyoğlu, Fatih, Sarıyer ve Büyükçekmece ve Trabzon'daki 13 adres basıldı.

Operasyonda 9 çete üyesi yakalandı. Çetenin fuhuş yaptırdığı mağdur 5 trans birey de kurtarıldı.

Emniyette sorgulanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanırken, 2'si adli kontrolle 5 kişi serbest kaldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA