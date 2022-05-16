İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video

İstanbul’da Gayrettepe Kumar Masası ekiplerince düzenlenen operasyonda 3’ü kadın 9 kişilik fuhuş çetesi çökertilirken, çetenin fuhuş yaptırdığı 5 trans birey de kurtarıldı.

Gayrettepe Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul genelinde faaliyet yürüten bir fuhuş çetesi ile ilgili bilgi aldı.

Alınan bilginin ardından iki ay süren takip çalışması yürütüldü. Yapılan çalışmada, 3'ü kadın 9 kişilik bir çeteye ulaşıldı. Çete üyelerinin yakalanması için 9 Mayıs günü saat 22.30'da Beyoğlu, Fatih, Sarıyer ve Büyükçekmece ve Trabzon'daki 13 adres basıldı.

Operasyonda 9 çete üyesi yakalandı. Çetenin fuhuş yaptırdığı mağdur 5 trans birey de kurtarıldı.

Emniyette sorgulanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanırken, 2'si adli kontrolle 5 kişi serbest kaldı.