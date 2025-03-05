İstanbul'da kaybolan Mimar Ece Gürel’i arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti | Video 05.03.2025 | 08:40 İstanbul’da, arkadaşlarına Belgrad Ormanı’na gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel’i arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'i (36) arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde devam etti. Kendisinden haber alınamadığı için yakınları genç kadın hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan Ece Gürel'i arama çalışmaları başlatılmıştı. AFAD, AKUT ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak gece saatlerinde de devam etti. Gürel'in son görüntülerine ulaşılmış, mont, çanta, telefon ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanları'nda bulunmuştu.