İstanbul’da sahte pasaport baskını… Atölyelerde imal edip kargoyla sattılar…

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, uluslararası bir şekilde sahte pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve oturum izni belgeleri imalatı yaparak kargo ile yurt dışına satan şebekeyi operasyonla çökertti. Yüzlerce sahte belge ve malzeme ele geçirildi.