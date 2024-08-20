İstanbul’da sokak köpeği dehşeti: Zihinsel engelli adamı parçalayarak öldürdüler!

İstanbul Fatih’te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan zihinsel engelli adam hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’ndan kardeşimin cenazesini teslim alan Burhan Özçelik, “5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış. Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce amca çocuklarına da aynı köpekler saldırmıştı. O olaydan 2 hafta sonra başka bir kıza saldırmışlar. Yani, birden fazla olay aynı yerde, aynı köpekler tarafından oluyor” dedi.