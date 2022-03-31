İstanbul'daki navigasyon hırsızı yakalandı | Video

İstanbul’da camlarını kırdığı araçlardan Navigasyon Cihazları’nı çalan bir kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Eyüp Sultan İlçesi'ne bağlı olan Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir aracın camını kırarak araçtan Multimedya-Navigasyon Cihazı'nı çalan hırsızın peşine düştü. Hırsızın olay yerine kiralık bir araçla geldiği saptandı. Kiralık aracın plakası tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.B. isimli şüpheli Kağıthane İlçesi'nde yakalandı. E.B.'nin Kağıthane'de bir başka araçtan da Multimedya-Navigasyon Cihazı çaldığı ortaya çıktı. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.