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OTOMATİK OYNAT
01:29
Bağcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 31.03.2022 | 15:53
00:41
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın çıktı | Video 31.03.2022 | 15:48
00:50
Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı | Video 31.03.2022 | 15:38
01:32
Afyonkarahisar'da yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı | Video 31.03.2022 | 15:38
00:21
İstanbul'daki navigasyon hırsızı yakalandı | Video 31.03.2022 | 15:38
02:21
İzmir'de sahte içki imalathanelerine baskın: 7 gözaltı | Video 31.03.2022 | 13:52
01:09
Minibüse çarpan motosikletli, metrelerce havalandı; O anlar kamerada | Video 31.03.2022 | 15:01
01:15
Son Dakika: Trabzon’da heyelan: Evler boşaltıldı! | Video 31.03.2022 | 15:09
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Çekmeköy’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 31.03.2022 | 13:40
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Maltepe'de makas atan sürücü kamerada | Video 31.03.2022 | 13:40
04:00
Fransız yargıçtan özel izin alan gurbetçi taraftar Trabzon’da | Video 31.03.2022 | 13:15
01:21
Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar | Video 31.03.2022 | 13:22
00:37
Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.03.2022 | 13:22
01:21
Tır şoförünün feci şekilde can verdiği korkunç kaza kamerada | Video 31.03.2022 | 12:47
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01:15
İstanbul’da camlarını kırdığı araçlardan Navigasyon Cihazları’nı çalan bir kişi yakalandı.