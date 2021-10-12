Video Yaşam İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı

12.10.2021 | 17:18

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