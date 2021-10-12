İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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OTOMATİK OYNAT
03:38
La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri | Video 12.10.2021 | 17:52
00:43
SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek 12.10.2021 | 17:25
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03:36
İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı 12.10.2021 | 16:00
00:13
Şiddetli fırtınada minare böyle yıkıldı! 12.10.2021 | 16:47
00:41
Ağaç dalları şiddetli rüzgâra dayanamadı 12.10.2021 | 16:36
01:21
Kocaeli'de samanlıktan 33 kilo esrar çıktı 12.10.2021 | 16:33
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Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada 12.10.2021 | 16:32
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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu 7 gözaltı 12.10.2021 | 16:00
03:30
İstanbul Eyüpsultan'da taksi ata çarptı! 2 yaralı 12.10.2021 | 09:25
00:50
Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu: 7 gözaltı 12.10.2021 | 15:53
01:22
Tır ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi 12.10.2021 | 15:38
04:41
Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı 12.10.2021 | 15:22
00:51
Eskişehir'de ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı 12.10.2021 | 14:58
01:13
Ankara'da 'hayali araç' operasyonunda 10 gözaltı 12.10.2021 | 14:39
01:26
Su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı 12.10.2021 | 14:26
00:17
Elazığ'da eve giren yılan paniğe neden oldu! 12.10.2021 | 14:20