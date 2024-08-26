Video Yaşam İtfaiyeden Murat için özel tatbikat
İtfaiyeden Murat için özel tatbikat

İtfaiyeden Murat için özel tatbikat

26.08.2024 | 13:01

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel gereksinimli Murat Kanbir’in hayallerini gerçekleştirerek ona unutulmaz bir gün yaşattı.

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