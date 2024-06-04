Video Yaşam İyilik Yolu’nun, Kurban hazırlıkları tamam! | Video
İyilik Yolu’nun, Kurban hazırlıkları tamam! | Video

İyilik Yolu’nun, Kurban hazırlıkları tamam! | Video

04.06.2024 | 16:16

7 yıldır kesintisiz Kurban faaliyetleri gerçekleştiren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, bu yılki Kurban hazırlıklarını tamamladı. Hayırseverlerin Kurban emanetlerini 3 farklı ülkede kesmeyi planlayan İyilik Yolu’nun hedefi 400 bin muhtaca Bayram bereketini ulaştırmak.

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