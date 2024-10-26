İzmir'de temizlik işçisinden örnek davranış: Hesabına gelen 23 milyonu geri verdi

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan temizlik işçisi, fatura ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabındaki 23 milyon liranın üzerindeki parayı görünce hayatının şokunu yaşadı. Hesabına gelen 23 milyon lirayı hemen bankaya giderek iade eden dürüst vatandaş, şimdi o paranın nereden geldiğini ve parayı bankanın nereye iade ettiğini öğrenmek istediğini söyledi.