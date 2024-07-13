İzmir’deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 13.07.2024 | 14:35 İzmir'de, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik 50 milyonluk rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan aralarında memurlarında olduğu 77 şüpheliden 15’i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'deki "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 77 şüpheli gözaltına alınmıştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler belirlenirken, rüşvet suçuna konu paranın 50 milyon TL olduğu tespit edildi. Olaya karşıan şüphelilerden 41'i serbest bırakılırken, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kalan 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.