İzmir’deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video
İzmir'de, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik 50 milyonluk rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan aralarında memurlarında olduğu 77 şüpheliden 15’i tutuklandı.
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