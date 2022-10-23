Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video
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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.