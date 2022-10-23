Video Yaşam Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video
Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video

Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video

23.10.2022 | 12:59

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri ilinden gelen A.S. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, alıcı kılığına girdi ve S.A. ile irtibata geçti. Buluşma noktasına şüpheli A.S., N.D., G.Ç., Ş.D. ve A.Y. isimli şüpheliler ellerindeki sikke ve eserleri jandarma personeline satmak isterken operasyonla suç üstü yapıldı. KOM İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Merkez Jandarma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 325 gümüş sikke obje ele geçirildi. Ele geçen tarihi eserler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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