Jeff Bezos'un yatı Akbük'e demir attı | Video

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Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, bugün Akbük Koyu'na demir attı. Geçen günlerde Bodrum açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla kıyıları gezen Bezos, Akbük'e geldi. Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti. 2019 yılında Almanya'da üretilen yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.