Kaçak kripto para üretimine baskın | Video

Adana polisi kaçak kripto para kazım işlemi yapan şahsın evine baskın yaparak 10 cihaza el koydu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde gümrük kaçağı kripto para kazma cihazı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, S.K.'nin (34) evinin damındaki depoda 10 ayrı cihazla kripto para ürettiğini belirledi. Ayrıca havalandırma sistemiyle soğutulan depodaki cihazların, bir sunucuya bağlı olduğu görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.