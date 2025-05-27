Video Yaşam Kağıthane'de kanlı pusu kamerada! Araca kurşun yağdırdılar, sürücü hayatını kaybetti | Video
Kağıthane'de kanlı pusu kamerada! Araca kurşun yağdırdılar, sürücü hayatını kaybetti | Video

Kağıthane'de kanlı pusu kamerada! Araca kurşun yağdırdılar, sürücü hayatını kaybetti | Video

27.05.2025 | 10:34

Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan şahıs, kendisine pusu kuran 2 saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde pusu kuran 2 saldırgan, seyir halindeki İsmet Göksal'a (29) silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların hedefi olan Göksal, park halindeki araca çarparak kaza yaptı. Ardından durmayan saldırganlar silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Göksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araca 8 kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Göksal'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerin incelenmesinin ardından yapılan çalışmalarda şüphelilerin araçla olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Şüpheli araç Sultan Selim Caddesi üzerinde yakalanırken, araçta bulunan H.A.(31) ve A.B.(17) isimli şüpheliler ise yakalandı. Araçta yapılan kontrolde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. H.A.'nın 14, A.B.'nin ise 16 suç kaydı olduğu tespit edildi.

SALDIRI ANI İSE KAMERAYA YANSIDI
Kanlı pusu ise kameraya yansıdı. Saldırı anının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın araca kurşun yağdırdığı ardından da koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için aracın yanına koştuğu anlar görülüyor.
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