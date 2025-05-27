Kağıthane'de kanlı pusu kamerada! Araca kurşun yağdırdılar, sürücü hayatını kaybetti | Video
Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan şahıs, kendisine pusu kuran 2 saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
SALDIRI ANI İSE KAMERAYA YANSIDI
Kanlı pusu ise kameraya yansıdı. Saldırı anının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın araca kurşun yağdırdığı ardından da koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için aracın yanına koştuğu anlar görülüyor.
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