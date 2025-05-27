Kağıthane’de kanlı pusu kamerada | Video 27.05.2025 | 10:15 Kağıthane’de otomobiliyle ilerleyen İsmet Göksal'a,(28) geçtiği sokakta pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin ateşlendiği olayda vücudunun birçok yerinden vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, motorize yunus polisi tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin poliste 30 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 34 VAS 08 plakalı aracıyla ilerleyen İsmet Göksal'a, sokakta bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

SALDIRGANLARIN 30 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisi, olay yerinden kaçan saldırganlar H.A.(31) ve A.B.'yi (17) araçla kaçarken caddede yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda H.A.'nın 14, A.B.'nin ise 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın araca ateş açtığı, aracın hızlanıp bir araca çarptığı, saldırganın ise peşinden gidip tekrar araca ateş açtığı anlar görülüyor. Bir diğer görüntüde ise silahlı saldırganın aracın yanında koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için arabanın yanına koştuğu anlar yer alıyor.