Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altındakileri arayıp dalga geçen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, sosyal medyaya düşen başka bir görüntü ise 'pes' dedirtti. Canlı yayın açan birkaç kadın, yüreğimizi yakan deprem ile dalga geçti, aynı anda da utanmadan kahkaha attılar. Şahıslar, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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