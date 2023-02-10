Video Yaşam Kahramanmaraş’ta 99 ve 101’inci saatlerde iki kız kardeş enkazdan canlı çıkarıldı | Video
Kahramanmaraş’ta 99 ve 101’inci saatlerde iki kız kardeş enkazdan canlı çıkarıldı | Video

Kahramanmaraş’ta 99 ve 101’inci saatlerde iki kız kardeş enkazdan canlı çıkarıldı | Video

10.02.2023 | 11:03

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kahramanmaraş’ta depremin 99’uncu saatinde 15 yaşındaki Ayfer’i ve 101’inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma’yı enkazdan canlı çıkardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri, kurtarma sırasında Ayfer’in isteği üzerine Zeynep Bastık’ın Gül Beyaz Gül şarkısını dinletti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi depremin 99'uncu saatinde bir kurtarışa daha imza attı. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Ayfer'i enkaz altından sağ olarak kurtardı. Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, binada uzun bir koridor açarak Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak, sorular sordu. Ayfer, Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül adlı şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. Antalya Büyükşehir İtfaiye erleri genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan sağ salim çıkardı. İtfaiye erleri, Ayfer'e birlikte dondurma yeme sözü verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ardından aynı enkazda Ayfer'in kardeşi 13 yaşındaki Fatma'dan da hayat belirtisi aldı. Kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıran itfaiye erleri 101. saatte Fatma'yı da enkazdan canlı olarak çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

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