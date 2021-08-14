Kahramanmaraş'ta düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
00:11
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazı kamerada! 14.08.2021 | 19:01
04:34
Rize’de 3 katlı binanın heyelanda sürüklenerek yıkılma anı kamerada 14.08.2021 | 16:51
00:59
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada! 14.08.2021 | 16:28
00:55
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
02:06
01:18
04:42
Sel sularının köprüyü yıkma anı saniye saniye kameralara yansıdı 14.08.2021 | 14:44
03:27
Bartın'da selden otomobil bagajında kurtarılan buzağılar annesine kavuştu! 14.08.2021 | 14:01
01:21
Bursa'da eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayan şahıs kamerada 14.08.2021 | 13:48
01:39
02:35
09:29
01:20
04:43
İstanbul Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada 14.08.2021 | 11:51
00:59
00:30
00:46
00:57
Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu 14.08.2021 | 10:35
Kahramanmaraş’ta düşen yangın uçağının düşmeden hemen önce Arslantaş Barajı’ndan su aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. İçindeki 5'i Rus, toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.
Uçağın düşmeden hemen Arslantaş Barajı'ndan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından çekilen ve İhlas Haber Ajansı'na gönderilen görüntülerde uçağın barajdan suyu alarak yangına müdahale için tekrar havalandığı görülüyor.