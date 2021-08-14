Kahramanmaraş'ta düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta düşen yangın uçağının düşmeden hemen önce Arslantaş Barajı’ndan su aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. İçindeki 5'i Rus, toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.



Uçağın düşmeden hemen Arslantaş Barajı'ndan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından çekilen ve İhlas Haber Ajansı'na gönderilen görüntülerde uçağın barajdan suyu alarak yangına müdahale için tekrar havalandığı görülüyor.