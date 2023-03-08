Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti! | Video

Kahramanmaraş’ta turkuaz olan Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremler sonrası kahverengiye döndü. Peki neden Gölün rengi neden değişti? Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan jeoloji mühendisi Prof. Dr. Yusuf Uras değerlendirdi..