Kamyonet bisikletliyi böyle altına aldı | Video
Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin bisikletliye çarpması sonucu bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamyonet sürücüsü Yüksel Gürsel, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yüksel Gürsel'in, kamyonetiyle Adapazarı yoluna girdiği sırada, karşı yönden gelen Şaban Cengiz'in bisikletini fark etmeyip çarptığı yer aldı.
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