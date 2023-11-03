Video Yaşam Kamyonet bisikletliyi böyle altına aldı | Video
Kamyonet bisikletliyi böyle altına aldı | Video

Kamyonet bisikletliyi böyle altına aldı | Video

03.11.2023 | 16:09

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin bisikletliye çarpması sonucu bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Adapazarı Yolu Lefke Kapı girişinde meydana geldi. Lefke Kapı istikametinden Adapazarı yoluna giren Yüksel Gürsel yönetimindeki 34 AF 027 plakalı kamyonet, bisikletiyle karşı yönden gelen Şaban Cengiz'e çarptı. Kamyonetin ön sol tekerinin altında kalan Cengiz, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cengiz'e müdahale ederken, çevredekiler de yağmurdan etkilenmemesi için şemsiye tuttu. Ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Şaban Cengiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü Yüksel Gürsel, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yüksel Gürsel'in, kamyonetiyle Adapazarı yoluna girdiği sırada, karşı yönden gelen Şaban Cengiz'in bisikletini fark etmeyip çarptığı yer aldı.
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