Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu | Video 20.02.2025 | 12:00 Kar yağışının ardından Pendik’te masalsı görüntüler oluştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, beyaz örtüyle kaplanan Aydos Ormanı’nın kartpostallık manzarasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kar Pendik’imize çok yakıştı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Anadolu Yakası'nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Aydos Ormanı bölgesini tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Orman Caddesi'nde adeta kartpostallık görüntüler oluşurken, masalsı manzara dron ile havadan görüntülendi.

"KAR PENDİK'İMİZE ÇOK YAKIŞTI"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu eşsiz manzarayı ilçe sakinleriyle paylaşarak, "Kar Pendik'imize çok yakıştı. Karın eşsiz dokunuşuyla huzurlu ve etkileyici bir manzaraya kavuştu." ifadelerini kullandı.