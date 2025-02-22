Karadeniz'de 5 dakikada oluşan 7 ayrı hortum kamerada | Video
Karadeniz'de 5 dakikada oluşan 7 ayrı hortum oluştu. Kısa bir süre sonra kaybolan hortumların oluştuğu ve kaybolduğu anlar kamera görüntülerine yansıdı
Bazı vatandaşlar sosyal medyada da ilgi gören görüntülerin kar yağışının şiddetini artmasına işaret ettiğini savunurken, kimileri de denizdeki fırtına ve soğuk havanın hortumlarda etkili olduğunu kaydetti.
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