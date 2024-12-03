Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat böyle dövdü | Video
Adana’da bir kadın öğretmenin ağabeyi, kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
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