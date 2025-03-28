Kargoyla gönderilen uyuşturucu madde pasta kreması kutusunun içinde bulundu! | Video
Bayburt polisi, kargoyla gönderilen 7,39 gram uyuşturucu maddeyi, pasta yapımında kullanılan pasta kreması kutusunun içine gizlenmiş halde buldu. Kargo yoluyla uyuşturucu madde temini sağlayan N.Ö hakkında adli işlem uygulanırken, zehir tacirinin başvurduğu yöntem "pes" dedirtti.
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