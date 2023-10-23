Video Yaşam Karısını silahla öldürdü, ardından intihar etti | Video
Karısını silahla öldürdü, ardından intihar etti | Video

Karısını silahla öldürdü, ardından intihar etti | Video

23.10.2023 | 09:46

Mersin'in Mut ilçesinde, boşanma davası devam ederken karısını silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, Mut Devlet Hastanesi otoparkında Şuayip Kaya (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle, boşanma davası devam etmekte olan eşi Ayfer Kaya'yı (42) tabancayla vurdu. Şuayip Kaya daha sonra kendisini de vurarak intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ikisinin de öldüğünü belirledi. Olaydan sonra çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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