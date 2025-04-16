Video Yaşam Kars'ta bir ayı gözetleme yaptı, ikisi yiyecek aradı | Video
Kars'ta bir ayı gözetleme yaptı, ikisi yiyecek aradı | Video

Kars'ta bir ayı gözetleme yaptı, ikisi yiyecek aradı | Video

16.04.2025 | 09:43

Kars'ta, kış uykusundan uyanan boz ayılar sokaklarda cirit atıyor. Ayılardan birisi bahçe duvarında gözetleme yaparken, diğerleri ise konteynırları devirerek yiyecek arıyor. O anlar kameralara yansıdı.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde günün her anında, özellikle akşam saatlerinde, ormandan gelen boz ayılar şehir merkezine kadar iniyor. Yavrularıyla birlikte şehir merkezine inen ayılar, çöp konteynırlarını devirerek içerisinde yiyecek arıyor. Vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydediyor.
Uzun süre kış uykusunda yatan ayılar, uyanır uyanmaz sokaklara indi. Gruplar halinde veya yavrularıyla birlikte caddelerde dolaşan ayılar yiyecek bulmak ve karınlarını doyurmak için sokak sokak dolaşıyor. Her sokak ve caddenin bir yerinde ayılarla karşılaşmanın mümkün olduğu Sarıkamış'ta vatandaşlar da bu duruma alıştı.

Evlerinin önünde, lojmanların hemen yanı başında çöp konteynırlarını devirerek karınlarını doyuran ayılar, vatandaşlar ve araçlardan da rahatsız olmuyor. Karın doyuran ayılar daha sonra sallana sallan ormana dönüyor.

Sarıkamış'ta sıradan bir gün olarak görünen bu durumu vatandaşlar uzaktan cep telefonlarıyla kayıt ederek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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