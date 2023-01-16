Kars’ta buz üstünde atlı kızakla gezdiler, soğuğa aldırış etmeden horon teptiler
Buz tutan Çıldır Gölü’nde atlı kızaklarla gezdiler, buz gibi soğuğa aldırış etmeden buz üzerinde horon teptiler.
"SOĞUKTAN BU KADAR MI KEYİF ALINIR?"
Soğuktan keyif aldığını ifade eden Hülya Durna, "Muhteşem bir soğuk var, ama o soğuktan bu kadar mı keyif alınır? Evet bu kadar keyif alıyoruz. Şimdi kızaklarla gezdik. Oldukça keyifli gidiyor. Gelmeye de devam edeceğiz" dedi.
"BİZE BUZ TUTMADIĞINI SÖYLEMİŞLERDİ"
Çıldır Gölü'nün buz tuttuğunu görünce hemen üzerine çıktıklarını belirten Veysel Çukurçay, "Bize önce buz tutmadığını söylediler. Ama geçerken gördük, uğrayalım dedik. Çıldır muhteşem, gölü muhteşem" diye konuştu.
Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla gezen vatandaşlar, daha sonra kıl çadır önünde çalan Karadeniz müziğine eşlik ederek horon tepti. Buz üzerinde horon renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Öte yandan atlı kızaklarla beyazlar içerisinde masalsı yolculuğa çıkan vatandaşlar unutulmaz bir an yaşarken, Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklarla yolculuk havadan görüntülendi.
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