Kartepe’de lapa lapa kar yağışı: O bölge beyaza büründü | Video 19.03.2025 | 13:47 Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kartepe Kuzuyayla mevkiinde şiddetini artıran yağış, bölgeyi beyaza bürüdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kartepe'nin yüksek kesimlerinde, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kuzuyayla bölgesini beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Şiddetini arttıran yağış ekipleri de harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.