Video Yaşam Kasklı saldırgan hasmına böyle kurşun yağdırdı! Yaşanan dehşet anları kamerada
Kasklı saldırgan hasmına böyle kurşun yağdırdı! Yaşanan dehşet anları kamerada

Kasklı saldırgan hasmına böyle kurşun yağdırdı! Yaşanan dehşet anları kamerada

16.05.2022 | 11:04

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Beyoğlu’nda tanınmamak için motosiklet kaskı takan şahıs, güpegündüz yol kenarında bekleyen hasmına tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından kaçmak isteyen kasklı şahıs, araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Saldırgan ve azmettiricisi ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Beyoğlu Dolapdere'de geçtiğimiz günlerde saat 14.15 sıralarında yaşanan olayda, İbrahim Celal D. isimli şahıs akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra aracını sağ şeride çekerek beklemeye başladı. Bu sırada güvenlik kamerası görüntülerinde tanınmamak için kafasında motosiklet kaskı takan şahıs, akaryakıt istasyonu önüne gelerek çevreyi gözetlemeye başladı.

TİCARİ TAKSİYİ SİPER GİBİ KULLANDI, HASMINA ATEŞ EDİP KAÇTI
Bir süre bekledikten sonra motosiklet kasklı saldırgan, akaryakıt istasyonundan çıkan taksiyi adeta siper gibi kullanarak, hasmına doğru ateş edip kaçtı. İbrahim Celal D. yaralanarak yere düşerken, yanında bulunan eşi ise korkuyla yere yattı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlatan İbrahim Celal D. yanındakilerin yardımıyla araca alınarak çevrede bulunan Taksim'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KAÇARKEN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Bu sırada saldırgan ise trafik yoğunluğunun yaşandığı caddede yola atlayarak kaçmaya çalıştı. Saldırganın yola atladığını gören sürücülerin ani fren yapması sonucu kaza yaşanmazken, saldırgan ise kaçarak kayıplara karşıtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kazan şahsı ve azmettiriciyi kıskıvrak yakaladığı öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Öte yandan Beyoğlu'nda yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet kasklı saldırganın bir süre bekledikten sonra ateş edip araçların arasından kaçmaya çalıştığı görülüyor.

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